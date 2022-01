Covid | allestiti a Palermo nuovi ospedali da campo

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nuove strutture daneglidiper fronteggiare la pressione crescente sulle aree di emergenza da parte di pazienti, con le ambulanze in code per ore davanti a pronto soccorso e le sirene azionate per protesta da parte del personale sanitario. Dopo i due “punti medici avanzati” in tensostruttura all’ingresso degliCervello e Civico un terzo first appeared on il Mattino di Sicilia.

Nuove strutture da campo negli ospedali di Palermo per fronteggiare la pressione crescente sulle aree di emergenza da parte di pazienti Covid, con le ambulanze in code per ore davanti a pronto soccors ...