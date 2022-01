Covid, al via campagna “booster” per target 12-15 anni: da domani prenotazioni (Di venerdì 7 gennaio 2022) Covid: da domani scatta la prenotazione per la somministrazione della terza dose “booster” destinata alla fascia 12-15 anni, così come previsto dal ministero della Salute in tutta Italia. Parte, infatti, lunedì 10 gennaio la campagna di vaccinazione che interessa i giovani fra i 12 e 15 anni che hanno già completato il ciclo primario, dopo un intervallo minimo di 4 first appeared on il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 7 gennaio 2022): dascatta la prenotazione per la somministrazione della terza dose “” destinata alla fascia 12-15, così come previsto dal ministero della Salute in tutta Italia. Parte, infatti, lunedì 10 gennaio ladi vaccinazione che interessa i giovani fra i 12 e 15che hanno già completato il ciclo primario, dopo un intervallo minimo di 4 first appeared on il Mattino di Sicilia.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - christianrocca : L’appeasement e l’abisso I democratici e il fallimento della pacificazione nazionale con i bipopulisti… - WRicciardi : Il Covid dilaga tra i bambini, raddoppiati i casi. Il pediatra: 'Troppo pochi i piccoli vaccinati' - blacknali : RT @Valenteena_: La generazione: -Mi scusi, per via del covid non si possono toccare i tester (Normalmente i ragazzi giovani o le donne ri… - ilmattinodisici : Covid, al via campagna “booster” per target 12-15 anni: da domani prenotazioni: Covid: da domani scatta la prenotaz… -