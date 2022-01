Covid - 19, il bollettino del 7 gennaio: 108.304 nuovi casi di contagio e 223 morti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il professore, riporta la redazione di Tgcom24 , ha spiegato di essere stato infettato dalla variante Omicron. Con ogni probabilità potrebbe essere stato contagiato in quelle pochissime occasioni in ... Leggi su yeslife (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il professore, riporta la redazione di Tgcom24 , ha spiegato di essere stato infettato dalla variante Omicron. Con ogni probabilità potrebbe essere stato contagiato in quelle pochissime oconi in ...

Advertising

GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 219.441 contagiati • 198 morti • 46.770 guariti +39 terapie intensive | +463 ricoveri 1… - TgrRaiFVG : In FVG in terapia intensiva 31 pazienti covid su 34 non sono vaccinati. Nel bollettino della @regioneFVGit impenna… - SkyTG24 : Si è concluso dopo due ore il #Cdm sulle nuove misure anti-#Covid - rebeccalandi88 : Covid, bollettino oggi 7 gennaio 2022: 108.304 casi e 223 morti. Tasso di positività al 22% - SandraM_Tcon0 : RT @eurallergico: @sole24ore Negli ospedali italiani, a causa del Covid, ci sono 7.059 non vaccinati 7.587 vaccinati Praticamente gli os… -