Covid-19 | Brusaferro | in molte regioni rischio saturazione posti letto in 30 giorni

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Meno tamponi e meno nuovi contagiati. Un calo legato all'effetto del giorno festivo dell'Epifania nel quale si sono fatti 492.172 tamponi, ben 650mila in meno rispetto al giorno prima. Sono 108.304 i nuovi casi di positività al-19 (ieri 219.441) e 223 i decessi (ieri 198). È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio dell'epidemia sono 7.083.769 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 le vittime sono 138.697. Sono 1.674.071 le persone attualmente positive, mentre quelle guarite sono in tutto 5.270.994. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi processati oggi sono stati 492.172 (i test totali sono 145.945.664), mentre il tasso di positività, ieri pari al 19,28%, oggi balza al 22%. Sul fronte del sistema sanitario aumentano i ricoveri con sintomi (+764), per un totale di 14.591, e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brusaferro

Il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commenta in un video i dati del monitoraggio settimanale del ministero della Salute. «In molti Paesi c'è una rapida impennata del numero dei nuovi casi di Covid». Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato in serata l'ordinanza con cui si stabilisce che le regioni Toscana, Abruzzo, Valle D'Aosta ed Emilia-Romagna passino, da lunedì 10 gennaio, in zona arancione.