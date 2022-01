Cosenza | altri 8 positivi al Covid | sale a 21 numero contagiati

(Di venerdì 7 gennaio 2022) “IlCalcio comunica che, nell’ultimo screening eseguito, sono risultatial4 calciatori e 4 elementi dello staff per un totale di 21 persone. Le condizioni di tutti i, così come peraltro comunicato nei giorni precedenti, sono buone. La società ha sospeso momentaneamente gli allenamenti”. Questo il contenuto del comunicato diffuso dal. Situazione quindi sempre più critica in casa della società calabrese, alle prese con un vasto focolaio che inevitabilmente ne complica i piani. SportFace.

Confermata la nostra anticipazione, buona parte del gruppo contagiato: la società ha sospeso momentaneamente gli allenamenti La notizia circolava già da un paio d'ore. La nostra anticipazione ha trova ...Risultati positivi al Covid altri 4 calciatori e 4 elementi dello staff del Cosenza Calcio per un totale di 21 persone. Sospesi gli allenamenti ...