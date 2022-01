Cosa si può fare senza vaccino con l’introduzione del nuovo decreto Covid (Di venerdì 7 gennaio 2022) Saranno ben poche le cose che si potranno fare senza vaccino, soprattutto a partire dal nuovo decreto del 5 gennaio 2022. Un decreto recente, stabilito dal governo Draghi, che rappresenta una forte stretta rispetto ai precedenti. Le novità colpiscono, certamente, i non vaccinati: per gli over 50, in particolare, non sarà più consentito rifiutare il vaccino, pena una contravvenzione di 100 euro e, soprattutto, la sospensione senza stipendio sul luogo di lavoro. Stesso discorso per il personale universitario di qualsiasi età che è equiparato al personale scolastico. Anche per questi, infatti, sarà obbligato a vaccinarsi. Leggi anche: Covid Lazio, al via (da domani) le prenotazioni booster per la fascia di età 12-15 anni Non vaccinati: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Saranno ben poche le cose che si potranno, soprattutto a partire daldel 5 gennaio 2022. Unrecente, stabilito dal governo Draghi, che rappresenta una forte stretta rispetto ai precedenti. Le novità colpiscono, certamente, i non vaccinati: per gli over 50, in particolare, non sarà più consentito rifiutare il, pena una contravvenzione di 100 euro e, soprattutto, la sospensionestipendio sul luogo di lavoro. Stesso discorso per il personale universitario di qualsiasi età che è equiparato al personale scolastico. Anche per questi, infatti, sarà obbligato a vaccinarsi. Leggi anche:Lazio, al via (da domani) le prenotazioni booster per la fascia di età 12-15 anni Non vaccinati: ...

