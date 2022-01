Cosa si nasconde davvero dietro l’infamia di cui è accusato Benedetto XVI? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Di nuovo fango su Benedetto XVI, per una vicenda che risale addirittura a quarant’anni fa e già smentita, per questo non ci si può non chiedere Cosa ci sia veramente dietro questo attacco contro il Papa emerito. Ratzinger ha subito smentito categoricamente, ma per capire meglio da dove proviene l’attacco bisogna fare un passo ulteriore. La testata L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 7 gennaio 2022) Di nuovo fango su, per una vicenda che risale addirittura a quarant’anni fa e già smentita, per questo non ci si può non chiedereci sia veramentequesto attacco contro il Papa emerito. Ratzinger ha subito smentito categoricamente, ma per capire meglio da dove proviene l’attacco bisogna fare un passo ulteriore. La testata L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

mauroberruto : Del 2021 mi resta una cosa attaccata all’anima: tutti quei “please help me, don’t leave me here” cui non ho saputo… - KattInForma : Cosa si nasconde davvero dietro l’infamia di cui è accusato Benedetto XVI? - _MicroMega_ : Cosa si nasconde dietro il falso dilemma tra #didattica in presenza e didattica da remoto: le gravi carenze, le dis… - riccardoweiss : @ilcupo_m Lo dice anche Macron... cosa nasconde il patto del Quirinale???? - MisterCariola : La puntigliosa e pedante spiegazione da parte dei think tanks?? della superiorità nasconde qualche paura recondita?… -