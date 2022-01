Cosa ci insegna il caso Djokovic (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Australian Open, uno dei quattro più importanti tornei della stagione tennistica, ha due principali soprannomi: “Happy Slam”, nickname coniato da sua maestà Roger Federer per via del felice clima che si può percepire in queste settimane a Melbourne Park, e “Slam down-under”, per la collocazione geografica del continente australe rispetto alla visione occidentalocentrica di chi pensa di governare il mondo. Il “caso Djokovic”, vale a dire l’incredibile sequela di avvicendamenti relativi alla partecipazione del numero uno del mondo allo Slam che inizia il 17 gennaio nella terra dei canguri, ha poco di happy e molto di down-under: ne abbiamo sentite così tante in così pochi giorni, che il mondo si è capovolto almeno due o tre volte. Ma qualCosa possiamo imparare da questa incredibile vicenda. Il primo aspetto ha addirittura a che vedere ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Australian Open, uno dei quattro più importanti tornei della stagione tennistica, ha due principali soprannomi: “Happy Slam”, nickname coniato da sua maestà Roger Federer per via del felice clima che si può percepire in queste settimane a Melbourne Park, e “Slam down-under”, per la collocazione geografica del continente australe rispetto alla visione occidentalocentrica di chi pensa di governare il mondo. Il “”, vale a dire l’incredibile sequela di avvicendamenti relativi alla partecipazione del numero uno del mondo allo Slam che inizia il 17 gennaio nella terra dei canguri, ha poco di happy e molto di down-under: ne abbiamo sentite così tante in così pochi giorni, che il mondo si è capovolto almeno due o tre volte. Ma qualpossiamo imparare da questa incredibile vicenda. Il primo aspetto ha addirittura a che vedere ...

Advertising

HuffPostItalia : Cosa ci insegna il caso Djokovic - massimogrossi2 : @babifar22 C'è una cosa che puoi fare: Adda passà 'a nuttata. Ti consiglio di guardarla la commedia del grande De F… - enzostagno : RT @ArmiDicone: #JuveNapoli Ma solo io mi innervosisco a vedere la mia #Juventus ridotta così? Non abbiamo campioni e lo sappiamo, ma il gi… - maiocchirosanna : @pasquino2000 Chi insegna? Vorrei iscrivermi.. Ma non so cosa c'e dentro? - heythreshold : ci insegna una cosa in inglese ed a stento riesce a parlare in italiano ?? #gfvip -