Cortina | minorenni aggrediti a Capodanno da ultras della Lazio | «Tra i responsabili anche il figlio di un politico»

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Risse e aggressioni anella notte die in quella successiva. Nonostante i resoconti delle presunte vittime non siano corrispondenti, la polizia è riuscita a ricostruire, almeno parzialmente, quanto accaduto nelle notti tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e tra il 1° gennaio e il 2. Secondo le indagini, nel primo episodio due 15enni sono stati picchiati in un discobar del posto, il Janbo. La notte successiva c’è stata una aggressione in strada nei confronti di un gruppo di giovani trevigiani. Stando alle informazioni disponibili, i ragazzi finiti nel registro degli indagati – non è ancora noto il numero preciso – vengono dal contestocosiddetta Roma bene e sarebbero giovaniin vacanza a, tutti sui venti anni circa. ...