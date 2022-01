Corriere: il Napoli non rischia sanzioni sportive per aver schierato i tre quarantenati (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Corriere della Sera conferma quanto scritto dalla Gazzetta ieri. Il Napoli non rischia alcuna sanzione di tipo sportivo per aver schierato in campo, contro la Juventus, i tre giocatori quarantenati dall’Asl: Zielinski, Rrahmani e Lobotka. Il club si è basato sul protocollo firmato dalla Figc con il Ministero della Salute del 2020, quello sulla quarantena soft che prevede lo spostamento casa-lavoro per i lavoratori in isolamento fiduciario, purché negativi. “Lo ha seguito alla lettera (albergo-campo): il regolamento introdotto a dicembre sul Green pass rafforzato entra in vigore soltanto dal 10 gennaio”. Ha disatteso il provvedimento dell’Asl, insomma, ma non ci saranno sanzioni sportive. “sanzioni? Il manager della Asl2, Antonio ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ildella Sera conferma quanto scritto dalla Gazzetta ieri. Ilnonalcuna sanzione di tipo sportivo perin campo, contro la Juventus, i tre giocatoridall’Asl: Zielinski, Rrahmani e Lobotka. Il club si è basato sul protocollo firmato dalla Figc con il Ministero della Salute del 2020, quello sulla quarantena soft che prevede lo spostamento casa-lavoro per i lavoratori in isolamento fiduciario, purché negativi. “Lo ha seguito alla lettera (albergo-campo): il regolamento introdotto a dicembre sul Green pass rafforzato entra in vigore soltanto dal 10 gennaio”. Ha disatteso il provvedimento dell’Asl, insomma, ma non ci saranno. “? Il manager della Asl2, Antonio ...

