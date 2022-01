Corriere: il Napoli gioca con lo spirito da provinciale e qualità di gioco (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nonostante le assenze, il Napoli di Spalletti, senza nemmeno il tecnico in panchina, è riuscita a portare a casa un pareggio nella sfida di ieri contro la Juventus, “va oltre l’emergenza assoluta”, scrive, sul Corriere della Sera, Paolo Tomaselli. Un pareggio d’oro. “Ad Allegri non bastano i rientri di Chiesa e Dybala (nell’ultima mezzora) e del resto il tecnico lo ha ripetuto fino a pochi minuti prima di scendere in campo: la sosta e la situazione di incertezza assoluta della serata sono un rischio per la sua squadra, che non a caso resta impigliata nel limbo. Se Madama fatica con le provinciali, il Napoli gioca come tale nello spirito, ma con la qualità dell’impianto di gioco: per fare punti allo Stadium basta e avanza”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nonostante le assenze, ildi Spalletti, senza nemmeno il tecnico in panchina, è riuscita a portare a casa un pareggio nella sfida di ieri contro la Juventus, “va oltre l’emergenza assoluta”, scrive, suldella Sera, Paolo Tomaselli. Un pareggio d’oro. “Ad Allegri non bastano i rientri di Chiesa e Dybala (nell’ultima mezzora) e del resto il tecnico lo ha ripetuto fino a pochi minuti prima di scendere in campo: la sosta e la situazione di incertezza assoluta della serata sono un rischio per la sua squadra, che non a caso resta impigliata nel limbo. Se Madama fatica con le provinciali, ilcome tale nello, ma con ladell’impianto di: per fare punti allo Stadium basta e avanza”. L'articolo ilsta.

