Coronavirus, oltre due milioni gli over50 non vaccinati in Italia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono oltre due milioni (2.165.583) gli over 50 in Italia che ancora non hanno ricevuto alcuna vaccinazione. Il dato emerge dal report settimanale pubblicato dal Governo e aggiornato a questa mattina. In... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sonodue(2.165.583) gli over 50 inche ancora non hanno ricevuto alcuna vaccinazione. Il dato emerge dal report settimanale pubblicato dal Governo e aggiornato a questa mattina. In...

Advertising

BitontoLiveIt : #Bitonto Coronavirus: in Puglia altri 5.581 nuovi casi. Oltre 50mila positivi, in aumento i ricoveri - BisceglieLiveIt : Coronavirus: in Puglia altri 5.581 nuovi casi. Oltre 50mila i positivi, in aumento i ricoveri - zazoomblog : Coronavirus oltre due milioni gli over50 non vaccinati in Italia - #Coronavirus #oltre #milioni #over50 - RuvoLiveIt : Coronavirus, in Puglia registrati altri 5.581 nuovi casi - MiniuttiDebora : RT @StefanoScoglio: UK regala a Pfizer e a NHS l’immunità da qualsiasi responsabilità per eventuali danni dal vaccino Covid...i danni, molt… -