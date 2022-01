Coronavirus, oltre 108 mila casi e 223 morti. Meno di 500mila tamponi, tasso di positività al 22% (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il bollettino del 7 gennaio 2022 Sono 108.304 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus (ieri 219.441) e 223 decessi (ieri 198) registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati di oggi, venerdì 7 gennaio, diffusi nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il totale dei casi registrati nel Paese da inizio emergenza sale a quota 7.083.762, mentre il numero totale di decessi per Covid si attesta a 138.697 vittime. Il numero degli attualmente positivi è pari a 1.674.071 persone, in crescita rispetto a ieri quando erano 1.593.579. Ministero della Salute – Iss – Aggiornamento casi Covid-19 del 7 gennaio 2022 La situazione negli ospedali I pazienti ospedalizzati in area non critica sono 14.591 (ieri 13.827, +764), mentre sul fonte delle terapie intensive, a fronte di +120 nuovi ingressi ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il bollettino del 7 gennaio 2022 Sono 108.304 i nuovigiornalieri di(ieri 219.441) e 223 decessi (ieri 198) registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati di oggi, venerdì 7 gennaio, diffusi nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il totale deiregistrati nel Paese da inizio emergenza sale a quota 7.083.762, mentre il numero totale di decessi per Covid si attesta a 138.697 vittime. Il numero degli attualmente positivi è pari a 1.674.071 persone, in crescita rispetto a ieri quando erano 1.593.579. Ministero della Salute – Iss – AggiornamentoCovid-19 del 7 gennaio 2022 La situazione negli ospedali I pazienti ospedalizzati in area non critica sono 14.591 (ieri 13.827, +764), mentre sul fonte delle terapie intensive, a fronte di +120 nuovi ingressi ...

