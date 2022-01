Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 gennaio: 108.304 nuovi casi, i morti sono 223 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 108.304 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano 219.441. I tamponi effettuati sono 492.172, contro 1.138.310 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 22% (ieri era 19,3%). sono 223 i morti (compreso qualche riconteggio). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - sono 32 le persone in più in terapia intensiva, mentre nei reparti ordinari il numero di pazienti sale a 14.591 (+764). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 7 gennaio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nelle ultime 24 orestati 108.304 idiregistrati in, mentre ieri erano 219.441. I tamponi effettuati492.172, contro 1.138.310 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 22% (ieri era 19,3%).223 i(compreso qualche riconteggio). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia -32 le persone in più in terapia intensiva, mentre nei reparti ordinari il numero di pazienti sale a 14.591 (+764). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 7(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE).

