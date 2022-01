Coronavirus | il bollettino nazionale | 108 304 nuovi positivi e 223 decessi nelle ultime 24 ore

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 gennaio: 108.304 nuovi casi, i morti sono 223 - CosenzaChannel : Nel bollettino regionale della Calabria si contano 1.469 contagi da coronavirus e due decessi. Il tasso di positivi… - gladiatoremassi : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 108.304 contagiati • 223 morti • 27.582 guariti +32 terapie intensive | +764 ric… - sarahross71 : RT @eurallergico: @sole24ore Negli ospedali italiani, a causa del Covid, ci sono 7.059 non vaccinati 7.587 vaccinati Praticamente gli os… - Grand_Battery : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 108.304 contagiati • 223 morti • 27.582 guariti +32 terapie intensive | +764 ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

.push({}); Sono 17.119 i contagi dain Emilia Romagna oggi, 7 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid deldella regione. Registrati altri 15 morti. Nella regione, zona gialla da lunedì 10 gennaio, i dati sui ...Il presidente De Luca ha pubblicato ilrelativo all'epidemia dain Campania con i dati delle ultime 24 ore. Di seguito ilufficiale: Comments commentsSono 108.304 i nuovi casi di Covid-19 in Italia su 492.172 tamponi in calo rispetto a giovedì quando i contagi erano stati 219.441 con un numero superiore di ...I numeri per ora più alti della quarta ondata. Ieri i casi accertati erano 30.810 e 142 i decessi. In aumento anche ricoveri e .... Il tasso di positività scende al 7,6. Ieri i casi erano stati 30.810 ...