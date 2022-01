Coronavirus | il bollettino di oggi venerdì 7 gennaio 2022 | tutti i numeri regione per regione

Advertising

StampaTorino : Coronavirus in Piemonte, il bollettino di oggi: cala l’incidenza dei positivi ma salgono decessi e ricoveri… - CorriereTorino : Covid in Piemonte, 7.652 nuovi casi e 17 morti - lattuga99 : Bollettino di oggi: Casi attuali: 1.674.071 (+80.492) Deceduti: 138.697 (+223) Guariti: 5.270.994 (+27.582) Totale… - PolicoRobot : RT @SassiLive: COVID BASILICATA 6.1: 3 MORTI (1 POTENZA, 1 TOLVE, 1 SENISE), 988 CONTAGI (89 MATERA, 57 POTENZA, 34 LATRONICO, 61 LAURIA, 7… - actarus1070 : ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 108.304 contagiati • 223 morti • 27.582 guariti +32 terapie intensive | +76… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sky Tg24

PIEMONTE - Sono 7.652 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid - 19 in Piemonte (di cui 5.945 dopo test antigenico), pari al 15,8% di 48.382 tamponi eseguiti, di cui 39.229 antigenici. Dei ...In Calabria , ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.740.277 (+10.602). Le persone risultate positive alsono 123.022 ( +1.469 ) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid - 19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA. SS. PP. della Regione ...Sono 11.905 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 gennaio nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Solo a Roma i casi sono 8.366. Si registrano altri 11 morti. "Oggi nel Lazio ...Sono 988 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 gennaio in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti.