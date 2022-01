Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 7 gennaio 2022: 108.304 nuovi casi e 223 morti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 7 gennaio 2022 è pubblicato su questa pagina dalle ore 17. Leggi su today (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il nuovodel Ministero della Salute diè pubblicato su questa pagina dalle ore 17.

Advertising

Marco_1_Med : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 gennaio: 108.304 nuovi casi, i morti sono 223 - cocchi2a : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 108.304 contagiati • 223 morti • 27.582 guariti +32 terapie intensive | +764 ric… - ILOVEPACALCIO : Coronavirus Sicilia: il bollettino aggiornato - Ilovepalermocalcio - SassiLive : CORONAVIRUS IN PUGLIA, BOLLETTINO 7 GENNAIO: 5 MORTI, 5581 CASI POSITIVI. 50664 CONTAGIATI - emanuelmme1 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 gennaio: 108.304 nuovi casi, i morti sono 223 -