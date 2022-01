Coronavirus, il bollettino del 7 gennaio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 108.304, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 7.083.762. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 80.492 unità, quindi al momento risultano positive 1.674.071 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.499. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 14.591, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 1.657.981. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 223 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 138.697. Da ieri si registrano anche 27.582 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 5.270.994. Nuovi contagiati: 108.304 Contagiati totali: 7.083.762 Incremento netto positivi: ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 108.304, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 7.083.762. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 80.492 unità, quindi al momento risultano positive 1.674.071 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.499. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 14.591, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 1.657.981. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 223 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 138.697. Da ieri si registrano anche 27.582 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 5.270.994. Nuovi contagiati: 108.304 Contagiati totali: 7.083.762 Incremento netto positivi: ...

