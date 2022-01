Corea Nord salta Pechino 2022, ma critica boicottaggio Usa (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Corea del Nord salta le imminenti Olimpiadi e Paralimpiadi di Pechino 2022, ma accusa i tentativi degli Usa di impedire "l'apertura con successo dei Giochi invernali". Pyongyang, in una nota della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ladelle imminenti Olimpiadi e Paralimpiadi di, ma accusa i tentativi degli Usa di impedire "l'apertura con successo dei Giochi invernali". Pyongyang, in una nota della ...

Advertising

sportface2016 : #Beijing2022: La Corea del Nord salta i Giochi per 'forze ostili' - LeonardoSegat : RT @MediasetTgcom24: La Corea del Nord salta le Olimpiadi di Pechino per Covid e attacca il boicottaggio degli Usa #olimpiadi2022 https://… - NicoViscomi : RT @MediasetTgcom24: La Corea del Nord salta le Olimpiadi di Pechino per Covid e attacca il boicottaggio degli Usa #olimpiadi2022 https://… - Jonovan32835379 : @Gigadesires E quindi? vorresti fucilarli? bene, se hai impellente questo desiderio, puoi sempre emigrare che so in… - taeewonder : la prof: sapete che esiste la corea del nord e quella del sud vero? io con taehyung nella foto profilo: -