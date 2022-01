Coppa d'Africa: Egitto e Senegal le squadre da battere (Di venerdì 7 gennaio 2022) Scatterà domenica, in Camerun, l'edizione numero 33 della Coppa d'Africa di calcio. La manifestazione ha due grandi favorite, Egitto e Senegal, che cercheranno di mitigare le delusioni delle ultime ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Scatterà domenica, in Camerun, l'edizione numero 33 dellad'di calcio. La manifestazione ha due grandi favorite,, che cercheranno di mitigare le delusioni delle ultime ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Questa la mia esclusiva: trovo allucinante il tentativo di @ADeLaurentiis. Fatto solo per salvare il @sscnapoli dal… - realvarriale : Grande prova di personalità e carattere di @sscnapoli che pur decimato da #Covid e Coppa d'Africa impartisce una le… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A NAPOLI, VICTOR OSIMHEN SALTERA' LA COPPA D'AFRICA. L'ATTACCANTE E' STATO ESCLUSO DAI CONVOCATI DE… - clamark80 : Quando inizia questa Coppa d'Africa che devo tifare contro le Nazionali dei nostri? - cn1926it : #Anguissa si racconta: “I miei genitori non credevano in me, ma non mi sono mai arreso” -