"Contro Covid meglio la Cina dell'Occidente, imporre vaccino immagine orwelliana" (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di bilanci, secondo Beppe Grillo, sulla reazione del mondo alla pandemia. Trecenti milioni di contagiati, sei milioni di morti, ma “secondo l’Economist i numeri reali sarebbero nettamente superiori”, scrive sul suo blog, con i deceduti che sarebbero “circa 20 milioni”. Grillo fa l’esempio della Cina, che “ha il numero di decessi più basso al mondo rispetto alla popolazione: un dato ancor più incredibile se si considera che ospita circa un quinto della popolazione mondiale”. È il beneficio della strategia detta di “contagi zero o tendenti a allo zero”, basata sulla “applicazione rigorosa del cosiddetto metodo 3T (i.e. testing, tracing and treating); modulazione dei confinamenti e dei permessi di spostamento anche attraverso gli incumbent digitali; Controlli e quarantene per gli ingressi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di bilanci, secondo Beppe Grillo, sulla reazione del mondo alla pandemia. Trecenti milioni di contagiati, sei milioni di morti, ma “secondo l’Economist i numeri reali sarebbero nettamente superiori”, scrive sul suo blog, con i deceduti che sarebbero “circa 20 milioni”. Grillo fa l’esempio, che “ha il numero di decessi più basso al mondo rispetto alla popolazione: un dato ancor più incredibile se si considera che ospita circa un quintoa popolazione mondiale”. È il beneficioa strategia detta di “contagi zero o tendenti a allo zero”, basata sulla “applicazione rigorosa del cosiddetto metodo 3T (i.e. testing, tracing and treating); modulazione dei confinamenti e dei permessi di spostamento anche attraverso gli incumbent digitali;lli e quarantene per gli ingressi ...

Advertising

NicolaPorro : ?? I giornalisti che applaudono Draghi anche se sbaglia, l’odio sociale contro #Djokovic e l’incazzatura di Salvini… - annatrieste : Ore e ore a sghignazzare perché potevano giocare contro una squadra decimata da covid e infortuni e invece a stento… - rtl1025 : ?? Sono oltre 5,3 milioni (5.391.879) gli italiani over 12 che ad oggi non hanno copertura contro il #Covid: è quant… - Orpheus70648793 : RT @AzzurraBarbuto: Ciò che la notte di capodanno è avvenuto a Milano, in pieno centro, ossia in Piazza Duomo e zone limitrofe, gela il san… - luciaerrica : RT @AzzurraBarbuto: Ciò che la notte di capodanno è avvenuto a Milano, in pieno centro, ossia in Piazza Duomo e zone limitrofe, gela il san… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro Covid De Luca chiude le scuole fino a fine gennaio, a casa medie e elementari: 'Vogliono usare i bambini come cavie' ... Dad per 2 settimane', l'appello di 1.500 presidi contro Omicron Rientro a scuola, è caos: secondo ... Non esiste un manuale anti - Covid. E a volte abbiamo fatto meglio noi. Il governo Draghi ha sempre ...

India. Senza fondi dall'estero le suore di Madre Teresa devono chiudere un'orfanotrofio Le difficoltà finanziarie hanno spinto le religiose a non ricorrere contro la richiesta e ad ... nel freddo dell'inverno e con sotto la minaccia del Covid - 19". Per il legale del governo locale la ...

Oltre 2 milioni gli over 50 non ancora vaccinati contro il Covid: il report del governo Fanpage.it Covid, anche in Germania si valuta l'obbligo vaccinale (Teleborsa) - La Germania si prepara ad una nuova stretta per contenere i contagi Covid. Nella giornata di oggi è in programma l'incontro tra il cancelliere Olaf Scholz e la conferenza Stato - Regioni ...

Ufficiale il rinvio di Viterbese-Olbia È ufficiale: la 3ª giornata di ritorno di Serie C è stata rinviata, così l’Olbia tornerà in campo il 22 gennaio in casa con la Lucchese anziché il 15 in trasferta contro la Viterbese. Alla luce dell’i ...

... Dad per 2 settimane', l'appello di 1.500 presidiOmicron Rientro a scuola, è caos: secondo ... Non esiste un manuale anti -. E a volte abbiamo fatto meglio noi. Il governo Draghi ha sempre ...Le difficoltà finanziarie hanno spinto le religiose a non ricorrerela richiesta e ad ... nel freddo dell'inverno e con sotto la minaccia del- 19". Per il legale del governo locale la ...(Teleborsa) - La Germania si prepara ad una nuova stretta per contenere i contagi Covid. Nella giornata di oggi è in programma l'incontro tra il cancelliere Olaf Scholz e la conferenza Stato - Regioni ...È ufficiale: la 3ª giornata di ritorno di Serie C è stata rinviata, così l’Olbia tornerà in campo il 22 gennaio in casa con la Lucchese anziché il 15 in trasferta contro la Viterbese. Alla luce dell’i ...