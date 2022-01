Conosciamo meglio la fotocamera del prossimo OnePlus 10 Pro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Qualche giorno fa OnePlus ha svelato la maggior parte delle interessanti specifiche hardware del suo nuovo OnePlus 10 Pro, che sarà presentato ufficialmente martedì prossimo 11 gennaio. Nelle ultime ore il produttore cinese ha rivelato maggiori informazioni circa il comparto fotografico, che sarà dotato di: colore a 10 bit, una nuova modalità RAW+, una nuova Movie Mode e una nuova fotocamera ultra-grandangolare con un campo visivo di 150°. Malgrado lo smartphone top di gamma presenti una fotocamera principale e un teleobiettivo simile al modello precedente, l’azienda di Shenzhen ha voluto aggiungere una fotocamera ultra-grandangolare in grado di passare da un campo visivo di 110° a una modalità Fisheye, aumentando il campo visivo fino a 150°. Il OnePlus 10 Pro ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Qualche giorno faha svelato la maggior parte delle interessanti specifiche hardware del suo nuovo10 Pro, che sarà presentato ufficialmente martedì11 gennaio. Nelle ultime ore il produttore cinese ha rivelato maggiori informazioni circa il comparto fotografico, che sarà dotato di: colore a 10 bit, una nuova modalità RAW+, una nuova Movie Mode e una nuovaultra-grandangolare con un campo visivo di 150°. Malgrado lo smartphone top di gamma presenti unaprincipale e un teleobiettivo simile al modello precedente, l’azienda di Shenzhen ha voluto aggiungere unaultra-grandangolare in grado di passare da un campo visivo di 110° a una modalità Fisheye, aumentando il campo visivo fino a 150°. Il10 Pro ...

todaroraiworld : [// per i miei bestie fake!! se vi va scrivetemi in privato così ci conosciamo meglio,perché io senza conoscervi non ci sto...] - PPIHAD : @peruginoean Il Papa dice cose giuste, feltrino è il solito..... lo conosciamo bene.... essere cattolici per come m… - steel_elle : @nontelodicomai Grande verità. Anche chi vuole aiutare, in buona fede, comunque non può farlo perché solo noi conos… - lovelliluca : ?? TENIAMOLI D'OCCHIO: ANNIKA SIEFF ?? Annika Sieff è la prima donna di @ItaliaTeam_it e @Fisiofficial a salire su… - roberti01918030 : @ASRomaMe Ma a parte l’interesse personale di quei due personaggi che conosciamo per quale cazzo di motivo fonseca… -