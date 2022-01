Conor McGregor minaccia Neymar per una foto del calciatore con Charles Oliveira: le pesanti parole (Di venerdì 7 gennaio 2022) Conor McGregor torna a far parlare di sé. Questa volta nel suo ‘mirino’ è finito Neymar, il calciatore 29enne del PSG. Mercoledì 5 gennaio, ‘The Notorious’ ha ripubblicato nelle Instagram stories uno scatto del calciatore brasiliano insieme ad un altro popolare combattente: Charles Oliveira, rivale di McGregor. “Smoke the two of these”, ha commentato l’irlandese aggiungendo poi l’emoticon di una pistola. Il senso è: “Ho intenzione di fumare quei due”, “mi sbarazzerò di quei due“. Insomma, una minaccia bella e buona che McGregor ha cancellato poco dopo. Ma la foto ormai ha cominciato a girare sul web e non è escluso con Neymar voglia replicare. Visualizza questo post su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022)torna a far parlare di sé. Questa volta nel suo ‘mirino’ è finito, il29enne del PSG. Mercoledì 5 gennaio, ‘The Notorious’ ha ripubblicato nelle Instagram stories uno scatto delbrasiliano insieme ad un altro popolare combattente:, rivale di. “Smoke the two of these”, ha commentato l’irlandese aggiungendo poi l’emoticon di una pistola. Il senso è: “Ho intenzione di fumare quei due”, “mi sbarazzerò di quei due“. Insomma, unabella e buona cheha cancellato poco dopo. Ma laormai ha cominciato a girare sul web e non è escluso convoglia replicare. Visualizza questo post su ...

Advertising

_LordJack : @poicipenso4 C'è anche quello con Messi se preferisci in realtà. E con Andre Silva. E con Julia Roberts. E con bud… - Ferdi210379 : @EugenioCardi Scusa @EugenioCardi stiamo parlando del Papa che ha battezzato il figlio di Conor McGregor???? … mi t… - QuiteriaSamuel : RT @fanpage: Una foto di Neymar proprio non è andata giù al campione MMA. La reazione è decisamente sopra le righe - fanpage : Una foto di Neymar proprio non è andata giù al campione MMA. La reazione è decisamente sopra le righe - ParliamoDiNews : dopo il pugno a francesco facchinetti conor mcgregor minaccia neymar -il motivo - Sport #pugno #francesco… -