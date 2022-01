Confindustria Alberghi | Ciccarelli | Turismo ko | nel 2021 l’occupazione delle camere calata quasi del 50%

(Di venerdì 7 gennaio 2022) “Il settore turistico eero vive un momento drammatico e nelha fatto registrare numeri peggiori dell’anno precedente. In Italia, secondo i dati dell’osservatorio, il calo del tasso di occupazioneè del 48,6 per cento, con punte nelle città d’arte che superano il 55 per cento a Roma, Firenze e Venezia. Non va meglio sul fronte dei ricavi: la perdita media arriva al 55 per cento. I turisti stranieri si sono più che dimezzati, dai100 milioni del 2019 ai 36 dello scorso anno, con una perdita di 25 miliardi di euro di spese turistiche”. Lo afferma Nicola, presidente del gruppo Lupelius/Swadeshi Hotels e consigliere nazionale. Swadeshi è una catena ...

Il Denaro

E infatti Marina Lalli, presidente Federturismo, ha aggiunto che 'o si prende in mano ... green pass soluzione per non chiudere Di sicuro, a oggi, c'è che le prenotazioni negli...È l'amara constatazione che fa la presidente di FederturismoMarina Lalli . '... ovviamente i lavoratori: 'Abbiamo cominciato a vedere i licenziamenti a centinaia, negli(romani ...