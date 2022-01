Conferenza stampa Montemurro: «Niente alibi, abbiamo preparato bene la sfida» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Conferenza stampa Montemurro: le parole pre Juventus Women Milan, sfida valida per la finale di Supercoppa femminile Montemurro, allenatore delle Juventus Women, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la sfida contro il Milan. Le sue parole: GIORNI DIFFICILI – «Sono stati giorni difficili, ma senza alibi e scuse siamo qui per fare la migliore prestazione. Stiamo meglio rispetto al nostro arrivo, abbiamo fatto un po’ di lavoro con tutto il gruppo. L’abbiamo preparata bene». MILAN – «È un onore essere vicino a un grande ex calciatore e tecnico come Ganz che sta facendo tanto per il Milan. A Torino abbiamo visto una squadra organizzata e ben messa. Ti mettono in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022): le parole pre Juventus Women Milan,valida per la finale di Supercoppa femminile, allenatore delle Juventus Women, ha parlato inper presentare lacontro il Milan. Le sue parole: GIORNI DIFFICILI – «Sono stati giorni difficili, ma senzae scuse siamo qui per fare la migliore prestazione. Stiamo meglio rispetto al nostro arrivo,fatto un po’ di lavoro con tutto il gruppo. L’preparata». MILAN – «È un onore essere vicino a un grande ex calciatore e tecnico come Ganz che sta facendo tanto per il Milan. A Torinovisto una squadra organizzata e ben messa. Ti mettono in ...

