Conferenza stampa Ganz: «Dobbiamo fare il salto di qualità» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Conferenza stampa Ganz: ecco le parole del tecnico rossonero alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Juventus Maurizio Ganz, allenatore del Milan Women, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la sfida con la Juventus. Le parole del tecnico: GAP CON LA JUVE – «Dobbiamo essere perfette, daremo tutto per vincere domani, non sono ammessi cali di tensione». PARTITA – «Dobbiamo ripetere la bella prestazione contro la Roma. Dobbiamo essere ciniche nelle poche occasioni che avremo». JUVENTUS – «Mi aspetto una Juventus che ti mette in difficoltà sia sul piano del gioco che con le palle inattive. Faccio i complimenti al mister per quanto dimostrato in Champions League. È un salto che serve molto per il calcio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022): ecco le parole del tecnico rossonero alla vigilia della finale di Supercoppa contro la Juventus Maurizio, allenatore del Milan Women, ha parlato inper presentare la sfida con la Juventus. Le parole del tecnico: GAP CON LA JUVE – «essere perfette, daremo tutto per vincere domani, non sono ammessi cali di tensione». PARTITA – «ripetere la bella prestazione contro la Roma.essere ciniche nelle poche occasioni che avremo». JUVENTUS – «Mi aspetto una Juventus che ti mette in difficoltà sia sul piano del gioco che con le palle inattive. Faccio i complimenti al mister per quanto dimostrato in Champions League. È unche serve molto per il calcio ...

Advertising

AzzolinaLucia : Tante decisioni prese (alcune poco condivisibili), tutte molto importanti. E neanche una conferenza stampa per spie… - fabiochiusi : Ma come è possibile introdurre un obbligo vaccinale senza nemmeno una conferenza stampa, una qualunque spiegazione… - BaldinoVittoria : Mi aspettavo come minimo una conferenza stampa per spiegare obiettivi ed effetti attesi dal governo con questo dl.… - sportli26181512 : Chi scenderà in campo contro la Juve? Ganz: 'Cambieremo poco o nulla': Intervenuto in conferenza stampa alla vigili… - chiaracorazzari : RT @GiovaAlbanese: Domani alle 11.30 conferenza stampa di #Allegri, alla vigilia di #RomaJuve. -