Concorso Ripam 2293 diplomati, bando in Gazzetta: domande da oggi (Di venerdì 7 gennaio 2022) A partire da oggi, venerdì 7 gennaio 2022, è possibile inviare la domanda di partecipazione al nuovo Concorso Ripam per diplomati. Nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021 è stato pubblicato il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato. Come si legge nel bando, il 30 per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 7 gennaio 2022) A partire da, venerdì 7 gennaio 2022, è possibile inviare la domanda di partecipazione al nuovoper. NellaUfficiale n. 104 del 31 dicembre 2021 è stato pubblicato ildipubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessiviposti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato. Come si legge nel, il 30 per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il ...

