Concorso Ordinario Scuola Secondaria: bando aggiornato (Di venerdì 7 gennaio 2022) *aggiornamento del 07/01/2022: il 5 gennaio 2022 sono stati pubblicati i decreti ministeriali di modifica al regolamento e al bando per il Concorso Ordinario Scuola Secondaria. Nessuna novità, invece, riguardo il calendario dello svolgimento delle prove scritte, per cui si attende la pubblicazione del decreto per iniziare la procedura. Secondo le ultime indiscrezioni, il Concorso potrebbe essere avviato nel mese di febbraio, ma considerato l’alto numero di partecipanti (circa 430mila candidati in corsa per i 33mila posti), tutto dipenderà dall’andamento dei contagi. Possibile anche un ulteriore slittamento a primavera. Nei prossimi paragrafi tutti i cambiamenti introdotti dal decreto. Decreto ministeriale In arrivo, dopo mesi di stop, il Concorso ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 7 gennaio 2022) *aggiornamento del 07/01/2022: il 5 gennaio 2022 sono stati pubblicati i decreti ministeriali di modifica al regolamento e alper il. Nessuna novità, invece, riguardo il calendario dello svolgimento delle prove scritte, per cui si attende la pubblicazione del decreto per iniziare la procedura. Secondo le ultime indiscrezioni, ilpotrebbe essere avviato nel mese di febbraio, ma considerato l’alto numero di partecipanti (circa 430mila candidati in corsa per i 33mila posti), tutto dipenderà dall’andamento dei contagi. Possibile anche un ulteriore slittamento a primavera. Nei prossimi paragrafi tutti i cambiamenti introdotti dal decreto. Decreto ministeriale In arrivo, dopo mesi di stop, il...

Cicca371950501 : RT @markobianchi87: Trascorse le feste, speriamo che in questo 2022 la politica dia delle risposte all'assunzione degli #idoneiSTEMinRuolo.… - MD800216 : RT @markobianchi87: Trascorse le feste, speriamo che in questo 2022 la politica dia delle risposte all'assunzione degli #idoneiSTEMinRuolo.… - orizzontescuola : Concorso a cattedra ordinario secondaria, il corso Orizzonte scuola: aggiornato con esempi di prova orale già pront… - Antonio09998456 : RT @markobianchi87: Trascorse le feste, speriamo che in questo 2022 la politica dia delle risposte all'assunzione degli #idoneiSTEMinRuolo.… - ildododavide : @HMQueenBee È qualcosa -