Come ha fatto il Napoli a perdere con Empoli e Spezia? Spalletti trovi la risposta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Napoli vince con il Milan a San Siro e pareggia con la Juve a Torino in piena emergenza, ma perde con Empoli e Spezia al Maradona. Com'è possibile questa involuzione degli azzurri che in casa, nel fortino di Fuorigrotta, hanno incassato tre delle quattro sconfitte stagionali. Il Napoli al Maradona ha perso le ultime tre di fila con Atalanta, Spezia ed Empoli ed ancora prima aveva pareggiato con il Verona. Le sconfitte sono arrivate in modo diverso, ad esempio con l'Atalanta il Napoli non meritava di perdere, forse nemmeno nelle altre due lo meritava, ma il dato deve far riflettere. Spalletti cambi il Napoli Chi deve trovare la soluzione alla domanda del perché il Napoli perdere con ...

