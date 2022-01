Combinata nordica | staffetta mista | Norvegia dominante | Italia 5ª

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nell’unicastagionale, ladomina la gara come da pronostico. Il team composto da Jens Luraas Oftebro, Mari Leinan Lund, Gyda Westvold Hansen e Joergen Graabak, batte l’Austria grazie, soprattutto, alla frazione sugli sci stretti di Westvold Hansen, che recupera più di 10? in un giro a Slamik e porta all’ultimo Graabak con un vantaggio di oltre 11?. Il 30enne gestisce alla perfezione il ritorno di Greiderer e vince la gara con 10.5 sull’Austria. Il quartetto composto da Martin Fritz, Lisa Hirner, Annalena Slamik e Lukas Greiderer ottiene il massimo possibile dietro ad una compagine ingiocabile. Terza, a 23.9 la Germania di Jakob Lange, Cindy Haasch, Jenny Nowak e Terence Weber. La compagine teutonica, non certa del podio, recupera sul Giappone che perde terreno e chiude a 31.2 dalla vetta. Quinta piazza per ...

Alle spalle dei norvegesi, a soli 3 secondi di distacco, si è piazzata l'Austria , in testa fino alla terza rotazione, grazie in particolar modo agli ottimi salti di Martin Fritz, Annalena Slamik e ......Kim Kalicki (Germania) 3) Kaillie Humphries (Stati Uniti d'America) Bob a 4 uomini 1) Francesco Friedrich (Germania) 2) Johannes Lochner (Germania) 3) Oskars Kibermanis (Lettonia)...In archivio il segmento di salto della prima prova a squadre mista in Coppa del Mondo di Combinata Nordica. Sul trampolino di Predazzo si è quindi scritto un pezzettino di storia della disciplina, por ...Il Provisional Competition Round ha aperto la tappa di Coppa del mondo di combinata nordica in Val di Fiemme. In … Continua ...