Colombia, manifestanti lanciano bottiglie molotov contro la polizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) I manifestanti lanciano bottiglie molotov e la polizia antisommossa usa cannoni ad acqua durante una manifestazione a Bogota', contro l'aumento delle tariffe dei trasporti pubblici. 7 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ie laantisommossa usa cannoni ad acqua durante una manifestazione a Bogota',l'aumento delle tariffe dei trasporti pubblici. 7 gennaio 2022

Advertising

ParcialAzul : RT @ChrisPeverieri: #Colombia| Giornata di dura repressione a Usme, Bogotá, dove centinaia di persone manifestavano per l’aumento del bigli… - BaraccaBruno : RT @ChrisPeverieri: #Colombia| Giornata di dura repressione a Usme, Bogotá, dove centinaia di persone manifestavano per l’aumento del bigli… - noisk8 : RT @ChrisPeverieri: #Colombia| Giornata di dura repressione a Usme, Bogotá, dove centinaia di persone manifestavano per l’aumento del bigli… - EcoMapuche : RT @ChrisPeverieri: #Colombia| Giornata di dura repressione a Usme, Bogotá, dove centinaia di persone manifestavano per l’aumento del bigli… - MartineSalviac : RT @ChrisPeverieri: #Colombia| Giornata di dura repressione a Usme, Bogotá, dove centinaia di persone manifestavano per l’aumento del bigli… -

Ultime Notizie dalla rete : Colombia manifestanti Colombia, manifestanti lanciano bottiglie molotov contro la polizia I manifestanti lanciano bottiglie molotov e la polizia antisommossa usa cannoni ad acqua durante una manifestazione a Bogota', contro l'aumento delle tariffe dei trasporti pubblici. 7 gennaio 2022

Colombia: aumenti nel trasporto pubblico, scontri tra polizia e manifestanti a Bogotà Bogotà, 07 gen 10:39 - Forti scontri si sono registrati giovedì nella zona meridionale di Bogotà, capitale della Colombia, dopo che un gruppo di manifestanti...

Colombia, manifestanti lanciano bottiglie molotov contro la polizia - Mondo Agenzia ANSA L'effetto del vaccino sui ricoveri «Domanda legittima», per il farmacista cantonale ticinese Giovan Maria Zanini, che in conferenza stampa ha dato risposta affermativa sulla base dei dati dei ricoveri in Svizzera a cavallo dell'anno nu ...

Colombia, 2021 di violenza contro contadini, indigeni, attivisti Secondo i dati dell’ultimo rapporto di Indepaz, l’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace, tra l’1 gennaio e il 24 dicembre sono stati commessi 92 massacri, con un bilancio di 326 vittime ...

lanciano bottiglie molotov e la polizia antisommossa usa cannoni ad acqua durante una manifestazione a Bogota', contro l'aumento delle tariffe dei trasporti pubblici. 7 gennaio 2022Bogotà, 07 gen 10:39 - Forti scontri si sono registrati giovedì nella zona meridionale di Bogotà, capitale della, dopo che un gruppo di...«Domanda legittima», per il farmacista cantonale ticinese Giovan Maria Zanini, che in conferenza stampa ha dato risposta affermativa sulla base dei dati dei ricoveri in Svizzera a cavallo dell'anno nu ...Secondo i dati dell’ultimo rapporto di Indepaz, l’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace, tra l’1 gennaio e il 24 dicembre sono stati commessi 92 massacri, con un bilancio di 326 vittime ...