Cogne | Annamaria Franzoni torna nella villetta mentre continua il turismo macabro

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono trascorsi quasi vent’anni da quando, quel maledetto 30 gennaio 2002, Samuele Lorenzi è stato trovato morto, con la testa fracassata, sul letto della camera dei genitori al piano seminterrato dello chalet di famiglia a. La madre,, fu condannata per l’omicidio del figlioletto, a 16 anni di carcere, ridotti poi a 11 per l’indulto e la buona condotta. Leggi anche -> Omicidio del piccolo Loris, nuovi guai per Veronica Panarello. Le parole del suocero Ma la, anche se la sentenza la vede la chiara colpevole del brutale omicidio del figlio, ucciso con “numerosi e ripetuti colpi”, non si è mai dichiarata colpevole, anzi ha sempre sostenuto la sua innocenza e la sua famiglia non l’ha mai lasciata sola o abbandonata. Negli anni ladi ...

Advertising

GiusyFerrari1 : RT @MediasetTgcom24: Annamaria Franzoni e il marito hanno festeggiato il Capodanno a Cogne 20 anni dopo il delitto del figlio #cogne https… - infoitinterno : Cogne, Annamaria Franzoni torna nella villa dell'omicidio: festa e fuochi d'artificio la notte di Capodanno - infoitinterno : Annamaria Franzoni a Cogne, Capodanno nella villetta dell'orrore: 'Come hanno festeggiato', lo sconcerto dei vicini - infoitinterno : Annamaria Franzoni torna a Cogne dopo 20 anni: Capodanno nella villetta in cui fu ucciso Samuele - breakingnewss__ : ?? Annamaria #Franzoni torna nella villetta di #Cogne 20 anni dopo l’omicidio del figlio Samuele: ha trascorso lì le vacanze di Capodanno -

Ultime Notizie dalla rete : Cogne Annamaria

A vent'anni dal delitto diFranzoni ha fatto ritorno nella villetta in cui si consumò l'omicidio del figlio Samuele.Franzoni ha trascorso il Capodanno nella villetta didove vent'anni prima si ...... ucciso a 3 anni nella villa di, frazione Montroz , il 30 gennaio 2002,Franzoni avrebbe trascorso le vacanze di Capodanno nella stessa abitazione in compagnia del marito. Lo riporta ...Non è la prima volta che la donna torna nella casa di frazione Montroz da quando ha scontato la pena a 16 anni (ridotti a meno di 11) per l'uccisione del figlio. Dopo essere tornata in libertà, già ne ...A vent'anni dal delitto di Cogne, Annamaria Franzoni ha fatto ritorno nella villetta in cui si consumò l'omicidio del figlio Samuele.