Clizia Incorvaia, dopo il dramma la felicità: l’entusiasmante annuncio (Di venerdì 7 gennaio 2022) dopo un lungo periodo di isolamento forzato a causa del Covid, Clizia Incorvaia ha dato la buona notizia riguardo l’avvenuta guarigione. Chi conosce e segue Clizia Incorvaia avrà sicuramente saputo del suo essere risultata positiva al Covid. Un problema insorto poco prima di Natale e che l’ha costretta a passare la notte di Capodanno in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 7 gennaio 2022)un lungo periodo di isolamento forzato a causa del Covid,ha dato la buona notizia riguardo l’avvenuta guarigione. Chi conosce e segueavrà sicuramente saputo del suo essere risultata positiva al Covid. Un problema insorto poco prima di Natale e che l’ha costretta a passare la notte di Capodanno in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Rominab_83 : Clizia incorvaia squalificata per “buscetta”con linciaggio mediatico ,sophie codegoni dice “buscettina” a Maria mon… - AleFio_ : Ricordo tra le ultime squalifiche quella di Clizia Incorvaia per la quale è stato fatto un caso mediatico ESAGERATO… - LadyNews_ : Eleonora Giorgi esalta la nuora Clizia Incorvaia: 'Mi ingloba nella sua vita' - ParliamoDiNews : Clizia Incorvaia e Ciavarro al settimo cielo: è arrivata la notizia più bella - - sandrinaloc : Sicuro al 100% le cose tra Paolo ciavarro e clizia incorvaia non vanno e ci sono le prove vedrete tra un po’ #ciavarrini -