Cinema in lutto | addio alla leggenda di Hollywood Il grande attore ha fatto la storia

(Di venerdì 7 gennaio 2022)a una veradi. Aveva 94 anni ed è entrato nellaper essere stato il primoafroamericano a vincere l’Oscar come migliorprotagonista. Una carriera di successi e premi. Ha vinto l’Academy Award nel 1964 per l’interpretazione ne I gigli del campo, grazie al quale vinse anche il Golden Globe, prima di lui ci era riuscita solo Hattie McDaniel, la mitica Mami di Via col vento ed è rimasto l’uniconero con la statuetta fino al 1983, quando se la aggiudicò Louis Gossett Jr. per il film Ufficiale e gentiluomo come migliornon protagonista. Ha iniziato a recitare negli anni Quaranta e ha conquistato due Oscar – nel 2002carriera, dieci Golden Globe e sei Bafta. Nel 1974 ...