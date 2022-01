Ciclismo: un nuovo sponsor nel World Tour. La EF si chiamerà EF Education-EasyPost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nuovi investitori per il massimo circuito internazionale di Ciclismo. Una collaborazione tra Education First, formazione americana del World Tour di Ciclismo maschile, ed EasyPost, azienda leader nelle spedizioni, c’era già stata nella passata stagione durante il Tour de France 2021. Ora però ci sarà un accordo totale in vista del nuovo anno, che va a cambiare anche il nome per la squadra statunitense, rinominata EF Education-EasyPost. Ciclismo, presentate le 23 squadre che parteciperanno alla Volta a la Comunitat Valenciana: ben 15 sono formazioni World Tour In un comunicato stampa le parole di Jarrett Streebin, fondatore e CEO di EasyPost: ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nuovi investitori per il massimo circuito internazionale di. Una collaborazione traFirst, formazione americana deldimaschile, ed, azienda leader nelle spedizioni, c’era già stata nella passata stagione durante ilde France 2021. Ora però ci sarà un accordo totale in vista delanno, che va a cambiare anche il nome per la squadra statunitense, rinominata EF, presentate le 23 squadre che parteciperanno alla Volta a la Comunitat Valenciana: ben 15 sono formazioniIn un comunicato stampa le parole di Jarrett Streebin, fondatore e CEO di: ...

