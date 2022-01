Ciclismo | Philippe Gilbert per la sua ultima stagione da professionista | “Voglio essere protagonista in corse importanti”

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Un palmares eccezionale, un corridore unico. La vittoria manca ormai da quasi tre anni e, forse anche per questo,ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo alla fine di questa. Il belga della Lotto Soudal non vuole arrendersi però senza aver trovato ancora prestazioni al top. Le sue parole a Procycling: “Ovviamentevincere una gara, malì davanti nel finale di una gara importante. Per me è questa la cosa più importante. Non sono mai stato un corridore a caccia di vittorie facili, a differenza di molti corridori che ho visto nella mia carriera, ma ho sempre cercato le sfide più belle. Ho passato forse il 90% della mia carriera a livello WorldTour, contro i migliori corridori, e questo non cambierà. Non farò...