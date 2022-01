Chiara Ferragni | l’amica influencer Martina Maccherone derubata mentre era in vacanza

(Di venerdì 7 gennaio 2022), tra le migliori amiche di, ha postato su Instagram in cui diceva che partiva per le vacanze e quattro donne vestite alla moda le svaligiano casa.nota per essere una famosae amica diha dito di essere stataera in. Lo sfogo dell’è avvenuto sul suo profilo Instagram, dove la seguono 127 mila persone. POTREBBE INTERESSARTI: Alex Belli e la dedica a Soleil: Delia Duran dice basta, poi ci ripensa(fonte: Instagram)...

Advertising

MediasetTgcom24 : Fedez ha i primi sintomi del Covid: 'Non sento più odori e sapori' | Chiara Ferragni intanto è negativa #fedez… - zazoomblog : Paola Pastorini Cosa hanno da spartire i Maneskin Chiara Ferragni Marcell Jacobs - #Paola #Pastorini #hanno… - infoitcultura : Chiara Ferragni, prima uscita dopo la quarantena: l'outfit nasconde un messaggio? - infoitcultura : Fedez negativo: «Finalmente libero, di stare sul divano». E Chiara Ferragni: «Ma ora lavati» - zazoomblog : Chiara Ferragni la FOTO con mamma Marina fa impazzire i fan: “Meglio lei o la figlia?” - #Chiara #Ferragni #mamma… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Le ultime fotografie pubblicate dapreannunciano il ritorno di una moda davvero tremenda.non si ferma un attimo, e dopo il periodo di quarantena che ha dovuto passare in casa, dopo essere risultata ...... conosciuto da tutti anche per essere il marito di. Il cantante ha regalato ai suoi fan molti dischi di successo, sia da solo che insieme ad altri colleghi. Tra questi ricordiamo J - ...Nella prima lei in piedi, lui in ginocchio con le mani sul pancino di lei, per il momento solo accennato, e accanto una simpatica didascalia: ' Non solo panettoni '. Nella seconda la coppia si stringe ...Chiara Ferragni preferisce invece trascorrere il tempo con amici e familiari, organizzando cene e weekend da sogno Nelle scorse ore anche Fedez ha annunciato ai suoi fan di essere finalmente… Leggi ...