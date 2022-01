Chiara Ferragni festeggia la fine dell’isolamento di Fedez con il look sexy (Di venerdì 7 gennaio 2022) C’è aria di festa in casa Ferragnez: anche Fedez è risultato negativo al tampone covid. Il rapper e la moglie Chiara Ferragni avevano scoperto di essere positivi il 26 dicembre e da allora si erano chiusi nella loro casa di Milano insieme ai figli Leone e Vittoria. Le mascherine perenni, i pasti consumati in camera in solitaria, i disinfettanti: le giornate sono state lunghe e anche un po’ tristi. Per fortuna però i piccoli non hanno contratto il virus mentre il rapper e l’influencer sono sempre rimasti asintomatici. La prima ad avere avuto il permesso di uscire, il 2 gennaio, è stata la Ferragni, che non ha perso occasione per documentare la cosa. Chiara esce, Fedez resta in casa Un pranzo con gli amici nel lussuoso hotel Palazzo Parigi è stato il primo impegno post-covid di ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) C’è aria di festa in casa Ferragnez: ancheè risultato negativo al tampone covid. Il rapper e la moglieavevano scoperto di essere positivi il 26 dicembre e da allora si erano chiusi nella loro casa di Milano insieme ai figli Leone e Vittoria. Le mascherine perenni, i pasti consumati in camera in solitaria, i disinfettanti: le giornate sono state lunghe e anche un po’ tristi. Per fortuna però i piccoli non hanno contratto il virus mentre il rapper e l’influencer sono sempre rimasti asintomatici. La prima ad avere avuto il permesso di uscire, il 2 gennaio, è stata la, che non ha perso occasione per documentare la cosa.esce,resta in casa Un pranzo con gli amici nel lussuoso hotel Palazzo Parigi è stato il primo impegno post-covid di ...

