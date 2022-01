Chiara Ferragni festeggia la fine dell'isolamento di Fedez con il look sexy (Di venerdì 7 gennaio 2022) C'è aria di festa in casa Ferragnez: anche Fedez è risultato negativo al tampone covid. Il rapper e la moglie Chiara Ferragni avevano scoperto di essere positivi il 26 dicembre e da allora si erano ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) C'è aria di festa in casa Ferragnez: ancheè risultato negativo al tampone covid. Il rapper e la moglieavevano scoperto di essere positivi il 26 dicembre e da allora si erano ...

MediasetTgcom24 : Fedez ha i primi sintomi del Covid: 'Non sento più odori e sapori' | Chiara Ferragni intanto è negativa #fedez… - actlikeyoulovex : comuqnue mi fa troppo ridere in tvd che tutti vengono accoltellati, infilzati ecc MA POI NON HANNO MAI I VESTITI ST… - Italia_Notizie : Chiara Ferragni lancia l’allarme per la calza della Befana: “Non compratela, potrebbe essere tossica. È falsa” - infoitcultura : Chiara Ferragni, l’amica influencer Martina Maccherone derubata mentre era in vacanza - fvirylouis91 : ho preso il quaderno di chiara ferragni -