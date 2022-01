Chiara Ferragni, Fedez annuncia: «Sono negativo al covid, libero!». Lei: «Ora puoi lavarti» (Di venerdì 7 gennaio 2022) «Ragazzi Sono ufficialmente negativo, finalmente libero»: le parole di Fedez ai follower di Instagram per comunicare la fine della sua agonia. A pochi giorni di distanza dalla moglie, anche il rapper è risultato negativo al tampone. Entrambi, ora, Sono liberi. In questi giorni, hanno deliziato i fan con sketch divertenti o semplici stories in cui hanno raccontato la loro quarantena, con due modi e stili di vita totalmente differenti. Fedez ama stare a casa con la sua famiglia, senza amici e famiglie accanto. Chiara, invece, il contrario, come testimonia la serie The Ferragnez: organizza sempre party, uscite e gite. Infatti, dopo aver detto, di essere libero di correre e scorrazzare ha postato un video in cui si va semplicemente a sedere sul divano: «Libero di stare ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 7 gennaio 2022) «Ragazziufficialmente, finalmente libero»: le parole diai follower di Instagram per comunicare la fine della sua agonia. A pochi giorni di distanza dalla moglie, anche il rapper è risultatoal tampone. Entrambi, ora,liberi. In questi giorni, hanno deliziato i fan con sketch divertenti o semplici stories in cui hanno raccontato la loro quarantena, con due modi e stili di vita totalmente differenti.ama stare a casa con la sua famiglia, senza amici e famiglie accanto., invece, il contrario, come testimonia la serie The Ferragnez: organizza sempre party, uscite e gite. Infatti, dopo aver detto, di essere libero di correre e scorrazzare ha postato un video in cui si va semplicemente a sedere sul divano: «Libero di stare ...

