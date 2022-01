Chi sono Giuseppe Gibboni e Carlotta Dalia: “Innamorati nella vita come nella musica” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lui è Giuseppe Gibboni, lei Carlotta Dalia. Lui il vincitore dell’ultima edizione del Concorso Paganini di Genova, la più prestigiosa al mondo delle competizioni dedicate al violino. Lei invece ha trionfato nel 2019 all’International Guitar Competition di Parma, intitolato anch’esso a Paganini. sono due strumentisti giovanissimi ma altrettanto fenomenali. Giuseppe Gibboni ha venti anni ed è di Salerno, lei di anni ne ha compiuti ventidue ed è di Grosseto. Ma non li accomuna soltanto l’amore per la musica, bensì anche una storia sentimentale intensa. Quando lui, lo scorso 24 ottobre, ha vinto suo prestigioso premio, Carlotta su Facebook gli ha regalato parole importanti: “Sei nella storia e sei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lui è, lei. Lui il vincitore dell’ultima edizione del Concorso Paganini di Genova, la più prestigiosa al mondo delle competizioni dedicate al violino. Lei invece ha trionfato nel 2019 all’International Guitar Competition di Parma, intitolato anch’esso a Paganini.due strumentisti giovanissimi ma altrettanto fenomenali.ha venti anni ed è di Salerno, lei di anni ne ha compiuti ventidue ed è di Grosseto. Ma non li accomuna soltanto l’amore per la, bensì anche una storia sentimentale intensa. Quando lui, lo scorso 24 ottobre, ha vinto suo prestigioso premio,su Facebook gli ha regalato parole importanti: “Seistoria e sei ...

Advertising

TeresaBellanova : Vicinanza ad Antonella Viola. Non ci sono giustificazioni né attenuanti per le minacce gravissime ricevute. Mi augu… - MonicaCirinna : Rifletta chi è contrario all’obbligo vaccinale e chi, anche in consiglio dei ministri, blocca l’unica decisione da… - antoclerici : Un grande problema e' chi ti cura a casa se sei positivo. I medici sono oberati di richieste e paracetamolo e vigil… - gala81 : Opinioni brevissime e quindi parziali e limitate: - Boba Fett non è perfetto ma è talmente Star Wars che gli si per… - CiranGuccini : @DovAnachronos Sí, gli ergastolani del vax sono degli illusi 'pianificatori sociali', servitori della gleba nel mig… -