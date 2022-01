Chi è Kevin Bortuzzo? Il fratello di Manuel al GF Vip: legati dalla passione per il nuoto (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di sorprese nella Casa del Grande fratello Vip. Manuel avrà il piacere di ritrovare Kevin Bortuzzo, suo fratello minore che sta seguendo le sue orme nel mondo del nuoto. Chi è Kevin Bortuzzo? Il fratello di Manuel al GF Vip Kevin Bortuzzo si era già fatto notare dal popolo dei social durante le prime... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di sorprese nella Casa del GrandeVip.avrà il piacere di ritrovare, suominore che sta seguendo le sue orme nel mondo del. Chi è? Ildial GF Vipsi era già fatto notare dal popolo dei social durante le prime... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GuidoCordeschi : RT @blogtivvu: Chi è Kevin Bortuzzo? Il fratello di Manuel al GF Vip: legati dalla passione per il nuoto - blogtivvu : Chi è Kevin Bortuzzo? Il fratello di Manuel al GF Vip: legati dalla passione per il nuoto - _its_celeste_ : RT @mrs_albinati: St. 1: St. 6: Kevin senza dubbio il miglior glow up di tutta la serie, e per chi come ha creduto… - itsaboutlou : RT @mrs_albinati: St. 1: St. 6: Kevin senza dubbio il miglior glow up di tutta la serie, e per chi come ha creduto… - PBorgialli : @parallelecinico Peraltro il padre di KPJ è morto quando lui aveva 4 anni. Chi è il Kevin Porter ex Wizards? -