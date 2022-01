Chevrolet Silverado EV | il nuovo pick - up elettrico da 664 cavalli

Advertising

infoiteconomia : Nuovo Chevrolet Silverado 2022: il Pick-up elettrico in Anteprima - infoiteconomia : Chevrolet Silverado EV: immagini, interni, autonomia, dati tecnici - - lautomobile_ACI : Nella sfida tutta americana dei pickup elettrici c'è un nuovo concorrente. Chevrolet ha infatti presentato al Ces d… - omnifurgone : Chevrolet Silverado EV ecco il rivale di F-150 Lightning -

Ultime Notizie dalla rete : Chevrolet Silverado

EV, il pick - up elettrico del Marchio del cravattino è stato presentato al Ces di Las Vegas ilEV. Ha un parente in Casa GM, si tratta del GMC Hummer , dal quale ...La(GM) ha presentato ilEV , un aggeggio che nella versione top, la RST First Edition, offrirà 495 kW di potenza e coppia massima di 1.179 Nm . Con 640 km di autonomia assicurati ...Con una conferenza in streaming, Mary Barra - Ceo di General Motors - ha illustrato in concomitanza con l'apertura del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas l'ultimo aggiornamento del piano per ...(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Con una conferenza in streaming, Mary Barra - Ceo di General Motors - ha illustrato in concomitanza con l'apertura del Consumer ...