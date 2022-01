Chevrolet - Il Silverado EV lancia la sfida ai pick-up elettrici

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Larisponde ai concorrenti nel segmento dei-uppresentando al Ces di Las Vegas ilEV. Per realizzare questa versione, il marchio della General Motors ha utilizzato la tecnologia Ultium già introdotta sul GMC Hummer e la piattaforma di aggiornamento online Ultifi, che in futuro consentirà di offrire sulla vettura funzionalità aggiuntive. Le consegne di questo nuovo modello saranno avviate nel corso del 2023, ma le prenotazioni sono da subito aperte online, con prezzi compresi tra 39.900 e 105.000 dollari (circa 45.000-119.000 euro al cambio attuale) a seconda delle versioni. 640 km di autonomia e fino a 664 CV. La gamma sarà composta inizialmente dalla sola variante di carrozzeria CrewCab e dalle versioni RST First Edition (già soldout dopo poche ore) e WT, alle quali seguiranno poi la ...

EV sarà commercializzato a partire dalla primavera 2023 in due versioni di lancio: la RST First Edition e la WT (Work Truck) destinata alle flotte, rispettivamente con prezzi di... PIATTAFORMA ULTIUM Nuovo EV è un modello progettato completamente da zero e poggia sulla ben nota piattaforma Ultium, la stessa utilizzata, per esempio, dal nuovo Hummer... Il marchio americano afferma che quando la produzione del pickup elettrico andrà a regime, arriveranno sul mercato altre varianti con prezzi consigliati intorno a 50.000, 60.000, 70.000 e 80.000 dollari...