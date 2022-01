Chevrolet - Confermate per il 2023 le Equinox e Blazer EV

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 7 gennaio 2022) In parallelo alla presentazione del Silverado EV, la Chevolet ha annunciato anche l'arrivo di altri due modelli elettrici nella propria gamma: entro la fine del, la Casa americana introdurrà sul mercato laEV e laEV, due Suv chiamate a coprire segmenti di mercato cruciali negli Stati Uniti. Per laè previsto un prezzo d'attacco di circa 30.000 dollari (circa 26.500 euro), inferiore quindi anche all'attuale Bolt EUV e pensato per portare l'elettrificazione verso la fascia più bassa del mercato. Un progetto tutto nuovo per la crossover. Per il momento, la General Motors non ha fornito dati relativi al powertrain e alle prestazioni di questi modelli: il debutto è infatti previsto tra quasi 24 mesi e l'unica certezza è il ricorso alla piattaforma Ultium. Il design della carrozzeria e degli ...