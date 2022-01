Checco Zalone cuore d' oro | ecco cosa ha fatto per l' ospedale pediatrico

(Di venerdì 7 gennaio 2022) A Bari, all'è arrivata la Befana: non solo regali, ospiti e il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ma anche una grande sorpresa, la partecipazione nello scambio dei regali di, che ha partecipato all'iniziativa dell'associazione Impegno 95 e del comitato consultivo misto Policlinico-Giovanni XXIII. Luca Medici (il vero nome), è uno dei comici più popolari e amati d'Italia; orgogliosamente pugliese, è noto per la sua ironia pungente e per la facilità con cui riesce a comunicare grandi verità, affrontando tempi molto duri sempre con un sorriso, lasciando a tutti il tempo di riflettere. La vera particolarità di dell'attore e regista pugliese è il rendere tutto reale, i suoi film ritraggono la realtà per ...

Advertising

O_Guappo : CHECCO ZALONE - ANGELA - CADO DALLE NUBI - freakingsilence : Con tutta la stima per Checco Zalone ma io ce lo vedo proprio Einstein a rigirarsi nella tomba nel sentire 'Dal gen… - regaardezmoi : ieri ho visto per la prima volta un film di checco zalone ora si che sono una donna di cultura - camillagalli : Ho visto che fra poco ci sarà tolo tolo di checco zalone e mi ricordo quando era uscito un sacco di gente a dire no… - forcedame : checco zalone gif che dice allò sei sano ma lo dice a jungkook dei bts -

Ultime Notizie dalla rete : Checco Zalone

Repubblica TV

'Belli Ciao' è una commedia che punta su due comici ultimamente piuttosto noti e soprattutto sulla regia di Gennaro Nunziante, che ha diretto tutti i successi di. ME CONTRO TE - PERSI ...Il pericoloso messaggio dell'Australian Open Daa The Terminal: l'ironia social su Djokovic bloccato in Australia Novak Djokovic è il mio tennista preferito da sempre (secondo è Andre ...Tolo Tolo su Canale 5: cast completo, trama, quando esce in tv il film di Checco Zalone. Tolo Tolo quando in tv su Canale 5 ...L’iniziativa dell’associazione Incampo95 e del comitato consultivo misto Policlinico-Giovanni XXIII. Presente anche il sindaco Antonio Decaro ...