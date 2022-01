Cesare Bocci e Viaggio nella Grande Bellezza silurati da Mediaset | il duro sfogo dell’attore

(Di venerdì 7 gennaio 2022)rinviati a data da destinarsi: e l’attore si sfoga duramente contro. Come vi avevamo annunciato, il programma culturale di Canale 5 doveva debuttare il 7 gennaio con la nuova edizione, con una puntata che avrebbe raccontato il Quirinale. Tutto cancellato.non andrà in onda stasera, e al suo posto sarà proposto un nuovo appuntamento con ilFratello Vip. La decisione diè quella di optare per un programma “spazzatura”, che però raccoglie picchi del 22%, a discapito di un’offerta più culturale come quella condotta dall’attore de Il Commissario Montalbano. Un ...

L'improvviso cambio di palinsesto su Canale 5 per venerdì 7 gennaio non è piaciuto. Infatti, da tempo, era previsto, uno speciale di Viaggio nella Grande Bellezza dedicato al Quirinale e condotto dall'attore. Ora, invece, Mediaset ha deciso di mandare in onda la sesta ...Ebbene, non tutti sanno che l'attore originario delle Marche è sposato dal 1993 con Daniela: dal loro matrimonio è nata Mia, nel 2000. Conosciamo meglio la donna che ha rubato il cuore diVia l’appuntamento culturale per far spazio a una nuova puntata del reality. La decisione di Mediaset di collocare su Canale 5 venerdì 7 gennaio una nuova emissione del “ Grande Fratello Vip ” ha susc ...Cesare Bocci, chi è e cosa fa nella vita la sua compagna Daniela; tutto sulla vita privata dell'attore e conduttore televisivo italiano.