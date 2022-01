C’È POSTA PER TE: PAOLO BONOLIS E STEFANO DE MARTINO INAUGURANO LA 25° EDIZIONE (Di venerdì 7 gennaio 2022) C’è POSTA per Te è il più grande successo di Maria De Filippi. Sabato 8 gennaio in prima serata su Canale 5 primo appuntamento della 25° EDIZIONE del people show ideato, scritto e condotto dalla regina di Mediaset. Non cambia niente: stesso studio, formula e ingredienti per il programma campione d’ascolti del sabato. Ricongiungimenti, tradimenti, storie di vita quotidiana e uno spaccato d’Italia tra gioie e dolori, risate e lacrime. Due le sorprese che coinvolgono due beniamini del pubblico: l’istrionico mattatore di Canale 5 PAOLO BONOLIS che da domenica torna con Avanti un Altro in preserale e il giovane astro nascente STEFANO De MARTINO. Gli ascolti di C’è POSTA per Te non conoscono cedimenti. La media stagionale del 2020 e 2021 ha superato i 6 milioni di ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 7 gennaio 2022) C’èper Te è il più grande successo di Maria De Filippi. Sabato 8 gennaio in prima serata su Canale 5 primo appuntamento della 25°del people show ideato, scritto e condotto dalla regina di Mediaset. Non cambia niente: stesso studio, formula e ingredienti per il programma campione d’ascolti del sabato. Ricongiungimenti, tradimenti, storie di vita quotidiana e uno spaccato d’Italia tra gioie e dolori, risate e lacrime. Due le sorprese che coinvolgono due beniamini del pubblico: l’istrionico mattatore di Canale 5che da domenica torna con Avanti un Altro in preserale e il giovane astro nascenteDe. Gli ascolti di C’èper Te non conoscono cedimenti. La media stagionale del 2020 e 2021 ha superato i 6 milioni di ...

