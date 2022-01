C'è posta per te, anticipazioni 8 gennaio 2022: ospiti prima puntata (Di venerdì 7 gennaio 2022) C'è posta per te, il popolare show condotto da Maria De Filippi torna in tv dopo diversi mesi di assenza dai palinsesti. Sabato 8 gennaio 2022, partirà la venticinquesima edizione del programma che si scontrerà con la prima edizione di Tale e quali (spin-off di Tale e quale show) che debutterà nella stessa serata. Come sempre ci saranno storie strappalacrime e ospiti in studio per fare delle sorprese ai protagonisti. Vediamo subito quali saranno gli ospiti della prima puntata. C'è posta per te 2022: gli ospiti della prima puntata La venticinquesima edizione di C'è posta per te prenderà il via sabato 8 gennaio e come sempre ci saranno ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 7 gennaio 2022) C'èper te, il popolare show condotto da Maria De Filippi torna in tv dopo diversi mesi di assenza dai palinsesti. Sabato 8, partirà la venticinquesima edizione del programma che si scontrerà con laedizione di Tale e quali (spin-off di Tale e quale show) che debutterà nella stessa serata. Come sempre ci saranno storie strappalacrime ein studio per fare delle sorprese ai protagonisti. Vediamo subito quali saranno glidella. C'èper te: glidellaLa venticinquesima edizione di C'èper te prenderà il via sabato 8e come sempre ci saranno ...

