Caso Magherini | l' Europa chiede chiarimenti sull' uso della forza nel fermo

(Di venerdì 7 gennaio 2022) La Corte europea dei diritti dell'uomo ha aperto un procedimento a seguito del ricorso presentato dai familiari di Riccardo, morto in strada a Firenze il 3 marzo 2014 per arresto ...

...il legale della famiglia, avvocato Fabio Anselmo - , la Corte chiede all'Italia spiegazioni stringenti, sia sulla morte di Riccardo che su come è stata amministrata la giustizia sul". "...... viene costretto prono a terra, i polsi ammanettati, mentre uno o più agenti premono con il peso del corpo sulle sue spalle e sulla sua schiena, per un tempo di durata variabile (37 minuti nel...Firenze, 7 gennaio 2022 - La Corte europea dei diritti dell'uomo ha aperto un procedimento a seguito del ricorso presentato dai familiari di Riccardo Magherini, morto in strada a Firenze il 3 marzo 20 ...Un respiro di giustizia, lo stesso respiro che fu tolto a Riccardo Magherini la notte tra il 2 e 3 marzo 2014, durante un arresto dei carabinieri in borgo San Frediano a Firenze. Un’agonia testimoniat ...